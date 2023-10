Pd: Boccia, ‘da Schlein forza e passione, l’11 in piazza per un’Italia diversa’

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Elly Schlein ha rilanciato oggi con forza e passione la visione del Pd sul lavoro e sul salario minimo, sul carovita, sul clima, sulla sanità, sui migranti, sull’Europa. Non sono solo le ragioni dell’opposizione al pessimo governo della destra di Meloni, ma quelle della costruzione di un’alternativa solida e progressista, di una prospettiva alternativa per il bene del Paese. L’11 novembre sarà una grande occasione per continuare la nostra mobilitazione in piazza, per chiamare a raccolta coloro che si riconoscono nella nostra piattaforma, per incontrare le altre forze politiche del centrosinistra”. Cosi Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.