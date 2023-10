“Mi corre l’obbligo di ringraziare la dottoressa Morgante, Manager dell’Azienda San Pio, per aver riscontrato una mia nota dello scorso 14 Settembre, con la quale chiedevo alla medesima delucidazioni sulle prossime evoluzioni che andranno a riguardare il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti. Ringrazio altresì il Direttore generale Morgante per la sollecitudine e la costante attenzione che, senza proclami ed in modo fattivo, sta andando da sempre a profondere sulla questione”. Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, che prosegue “Il Direttore Morgante ha garantito, nella lettera di risposta datata 27 Settembre, di persistere in un impegno “leale e sincero” sulla questione del “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”.

