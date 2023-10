Migranti: Pucciarelli (Lega) a Zanella, ‘nessuna misoginia su Apostolico’

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Nessun attacco misogino. Rassicuriamo la collega di Alleanza Verdi-Sinistra Zanella: alla manifestazione contro la polizia cui, salvo smentite, avrebbe partecipato il giudice di Catania, pare ci fosse anche il marito, così come scrive Repubblica. Peraltro un funzionario pubblico del tribunale. È evidente che il problema sia un altro: se le notizie emerse sono vere, urge una riflessione nelle sedi competenti. La terzietà della magistratura non può essere messa in discussione in un Paese democratico, lo dobbiamo a qualsiasi cittadino. Naturalmente quando non si hanno argomenti, alcuni tirano fuori la questione di genere”. Così in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, in replica alla capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella.