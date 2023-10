Migranti, nuovo sbarco nella notte a Lampedusa

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) – Nuovo sbarco di migranti nella notte a Lampedusa. Sono 46 le persone arrivate. Tra loro anche un minore. Sono sbarcati al molo Favaloro dalla motovedetta delle Fiamme gialle. Il barchino in legno su cui viaggiavano era stato individuato e ‘scortato’ dall’ong Nadir.

Arrivano dall’Egitto, dal Bangladesh, dal Pakistan e dalla Siria. L’imbarcazione è partita dal porto di Zuara, in Libia.

Intanto 63 i migranti lasceranno oggi l’hotspot dell’isola. Nel centro di contrada Imbriacola gli ospiti, dopo gli ultimi approdi e trasferimenti, sono 125, tra cui 21 minori non accompagnati. In 63 stamani verranno scortati dalla Polizia al porto per essere imbarcati sulla nave Sansovino diretta a Porto Empedocle (Agrigento).

Ieri gli sbarchi di migranti nella notte sull’isola di Lampedusa erano stati quattro. Complessivamente erano arrivati in 254. Nel primo sbarco erano stati soccorsi 98 migranti, nel secondo 59, nel terzo 43 e, infine, nel quarti, 54 migranti. Sono stati tutti trasferiti nell’hotspot dell’isola.