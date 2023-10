Mafia: omicidio poliziotto Agostino, giudici Appello in camera di consiglio**

Palermo, 5 ott. (Adnkronos) – Si sono ritirati in Camera di consiglio i giudici della Corte d’Assise di appello di Palermo per decidere la sentenza del processo sull’omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi in un agguato il 5 agosto del 1989. L’unico imputato è il boss Nino Madonia. I sostituti procuratori generali di Palermo Umberto De Giglio e Domenico Gozzo, al termine della requisitoria, hanno chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, emessa il 19 marzo 2021, del potente boss di Cosa Nostra. Il processo si svolge davanti alla corte d’assise d’appello a porte chiuse perché l’imputato scelse l’abbreviato. I magistrati nel corso della requisitoria hanno ribadito, citando le dichiarazioni di diversi pentiti come Vito Lo Forte, Gaspare Mutolo, Enzo Brusca, Giusto Di Natale, Francesco Di Carlo, Francesco Marino Mannoia, Giuseppe Marchese e Nino Giuffrè, che a determinare l’assassinio dell’agente e della moglie, incinta di pochi mesi, fu il suo lavoro e in particolare l’incarico di dare la caccia ai latitanti. Sulla vicenda è in corso un altro processo, col rito ordinario, in cui sono imputati il boss Gaetano Scotto, accusato di omicidio come Madonia, che scelse l’abbreviato, e Francesco Paolo Rizzuto, amico della vittima, imputato di favoreggiamento.