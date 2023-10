Nunziante 6,5: Al debutto tra i professionisti a 16 anni, non si fa tradire dall’emozione. Lo inganna, invece, una deviazione di Capellini che non gli permette di intervenire sulla conclusione dalla distanza di Yabre. Attento sul tiro ravvicinato di Gladestony nel finale, para il rigore a Labriola ma non basta

Viscardi 6: Non sbaglia quasi nulla, eccezion fatta per qualche sbavatura nella gestione del possesso. Per il resto, dimostra di esser pronto e di poter tornare utile: regge anche dal punto di vista fisico al confronto in un contesto spigoloso. Suo l’errore decisivo dal dischetto

