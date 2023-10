Iv: Cateno De Luca, ‘Musolino? Se Renzi pensa di ricattarmi non ha capito chi sono’**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Se Matteo Renzi pensa di ricattarmi portandosi via un parlamentare, allora non ha capito bene chi sono. Matteo ‘stai sereno’ che anche per te arriverà il momento del giudizio politico: le Europee si avvicinano. Io di certo non mi faccio intimidire dalle tue ritorsioni politiche”. Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“A Dafne Musolino non dico nulla, se non ricordarle che l’ho conosciuta quando aveva circa 280 voti e l’ho fatta eleggere al Senato con oltre 260mila voti. Sì è vero sono umano e mi sento come un padre tradito dalla figlia, ma la vita va avanti. Detto ciò le auguro il meglio. Renzi ha mostrato tutta la sua slealtà, sapete perché ha voluto fare questa mossa? Perché oggi c’era in programma un incontro per il Centro tra me, Renzi, Moratti e Fioroni. Voleva farmi arrivare indebolito, ma Renzi non ha capito una cosa: non sono io ad aver bisogno di lui, ma lui ad aver bisogno di noi. Renzi voleva colpirmi anche in questa campagna elettorale per le suppletive di Monza e Brianza”.

“Gli addetti ai lavori mi stanno accreditando sempre di più e questa cosa a Renzi fa rabbia visto che lui non ha nemmeno un candidato in Brianza. Io non devo dar conto a Renzi, ma ai miei elettori. E fino a quando loro mi sosterranno io andrò avanti, con coerenza e determinazione. C’ho sempre messo la faccia, e continuerò a farlo con lealtà”.