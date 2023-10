Governo: Schlein, ‘in un anno da Meloni niente politiche crescita ma solo bandierine’

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Per mesi il governo ha negato la realtà. Ora si sono accorti che la coperta è molto corta ma il governo se l’è accorciata da solo facendo 14 condoni e non contrastando l’evasione fiscale”. Così Elly Schlein alla Direzione del Pd. “Con la destra l’Italia frena e noi vogliamo che torni a crescere”.

“La Nadef è tirata e inadeguata ad affrontare una situazione difficile. Le previsioni di crescita per il 2024 sono sovrastimate. Le previsioni sul debito incorporano 20 miliardi di privatizzazioni in tre anni: sono un obiettivo irrealistico. Basta poco per far saltare i conti. Conti difficili e una manovra priva delle risposte che servono per colpa dell’inerzia di un governo che ha passato un anno intero solo a piantare bandierine negli occhi dei più fragili”.

Mentre “la Marelli rischia di chiudere per kkr, colosso a cui il governo vorrebbe vendere parte di Tim. Serve una nuova e vera politica industriale. Noi stiamo consultando le forze economiche e sociali per un pacchetto di emendamenti alla manovra”.