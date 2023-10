Governo: Cdm alle 20, all’odg dl su Campi Flegrei

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Come da attese, nel Consiglio dei ministri convocato per questa sera a Palazzo Chigi c’è anche decreto legge sull’eventuale esodo della popolazione dei Campi Flegrei in caso di bradisismo, ovvero il lento sollevamento o abbassamento di suolo dovuto alle vicine attività vulcaniche. La riunione si svolgerà senza la premier Giorgia Meloni, a Granada per il vertice europeo.

L’ordine del giorno della riunione, diffusa da Palazzo Chigi, vede infatti all’esame del Cdm lo schema di decreto legge contenente “‘misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei (Presidenza – Protezione Civile e Politiche del mare)”. All’odg figurano inoltre “lo schema di decreto legislativo Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari – esame definitivo (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr – Agricoltura, sovranita’ alimentare e foreste); schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri: regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del ministero della cultura di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 – esame definitivo (Cultura); leggi regionali; varie ed eventuali”.