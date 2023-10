Governo: Bonaccini, ‘luna di miele sta finendo, troppo distanza rispetto a promesse’**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Io sento che la lune di miele del governo con il paese sta finendo per ragioni che sono la distanza rispetto alle promesse. Non siamo stati noi a fare i video davanti alle pompe di benzina o a dire ‘è finita la pacchia'”. Così Stefano Bonaccini alla Direzione Pd.

“Non sono riusciti a gestire in alcun modo l’inflazione scaricandone il peso su famiglie e consumi. Questo dovrebbe creare davvero qualche guaio al governo”.