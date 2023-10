Fisco: Osnato (Fdi), ‘gli italiani promuovono la riforma, il governo darà loro risposte’

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Avevamo promesso una riforma che favorisse un riavvicinamento tra i cittadini e l’amministrazione finanziaria: e un ottimo risultato, già prima dei decreti attuativi, sembra essere stato raggiunto. La maggioranza degli italiani promuove l’indirizzo del governo in materia tributaria: l’opposizione se ne faccia una ragione”. Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando l’indagine di Noto Sondaggi secondo cui il 52% degli italiani approva le riforme fiscali del centrodestra, con punte di oltre 60% al Nord.

“A riscuotere particolare consenso è l’idea di un clima di fiducia e collaborazione al posto di un approccio diffidente, punitivo – prosegue -. Piace soprattutto il nostro intento di premiare i contribuenti affidabili, che sono la stragrande maggioranza dei cittadini ma finora hanno spesso ricevuto inutili vessazioni”. “Il Parlamento ha già risposto alle loro esigenze, ora il governo renderà l’Italia più giusta per i cittadini e più attraente per gli investitori internazionali”, conclude Osnato.