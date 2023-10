Campi Flegrei: bozza dl, Piano di comunicazione ad hoc per popolazione

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Un piano di comunicazione ad hoc per la popolazione dei Campi Flegrei alle prese con l’emergenza bradisismo. E’ quanto prevede l’articolo 3 della bozza del decreto legge atteso questa sera in Consiglio dei ministri e visionata dall’Adnkronos.

“La Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile”, “avvalendosi anche dei centri di competenza”, “coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell’area interessata ovvero l’avvio di nuove iniziative”, si legge nel testo..

Il piano di comunicazione “può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell’area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l’installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile”. A tale finalità, il decreto destina un limite massimo di spesa di 1 milione di euro.