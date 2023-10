Calcio: Pinto, ‘dovremmo sederci e riflettere sul tema dei calendari’

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – “L’Europa è sempre stato un traguardo importante, oggi siamo ancora molto lontani dalla fine della stagione, l’obiettivo è vincere oggi per poi guardare la classifica in vista della prossima fase. Guardiamo partita dopo partita. Nel calcio dovremo presto sederci tutti e riflettere sul tema del calendario. Non è una coincidenza che oggi se guardi le partite di tutti i campionati principali e nel 50-60% delle partite ci sono infortunati. È chiaro che se giochi il giovedì e la domenica c’è ancora più rischio”. Così il general manager della Roma Tiago Pinto al microfono di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Servette. “Per fortuna sono stato abituato a lavorare in squadre che giocano anche in mezzo alla settimana. Se vinci in Europa sicuramente ti dà energia per il campionato e la stanchezza che hai a livello fisico, la recuperi in carica della vittoria. È quello che cerchiamo di fare. ma non possiamo dimenticare che in un campionato complicato come quello italiano le squadre che giocano il martedì, il mercoledì e soprattutto il giovedì poi sono più stanche”, aggiunge Pinto.