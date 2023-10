Cafà (Cifa Italia): “Serve rete internazionale per i servizi del lavoro”

Roma, 5 ott. (Labitalia) – “Serve una rete internazionale per i servizi del lavoro. Noi abbiamo firmato recentemente come un progetto memorandum come Cifa con Regno del Marocco, Fondazione consulenti per il lavoro e Fondazione studi dei consulenti del lavoro anche su questo punto. Bisogna iniziare a una rete di politiche attive non solo nazionale ma anche internazionale, con l’obiettivo di creare una progettualità in cui le imprese possono esprimere il proprio fabbisogno di competenze e dove le persone possono offrire le loro competenze”. Lo ha detto Andrea Cafà, presidente di Cifa e di Fonarcom, intervenendo al Forum annuale delle politiche attive nel corso della trasmissione ‘Diciottominuti’ sulla web tv di consulentidellavoro.it.

“Il mercato del lavoro italiano non è più in grado di soddisfare il fabbisogno delle imprese e quindi servono lavoratori, ma con competenze. E’ necessario fare una rete internazionale, con la formazione all’estero, nei paesi di origine, corsi di lingua italiana per migliore integrazione, formazione in materia di sicurezza”, ha concluso Cafà.