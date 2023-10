Azione: Calenda, ‘non è impensabile mettere insieme opposizioni, ma no a campo largo’

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Non è impensabile mettere insieme le opposizioni, succede anche in altri Paesi, come la Francia, la Germania. Io considero il Conte 2 uno scempio, per esempio”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader e senatore di Azione, intervenendo al Festival delle Città-Sortirne insieme, organizzato da Ali, Autonomie locali italiane, in corso di svolgimento a Roma.

“Non c’è e non ci sarà un campo largo. L’unico governo che si potrà porre in questo Paese è un governo di ampie coalizioni – ha spiegato -. Non voglio la distruzione del Partito democratico, ciò che non ci vuole sono sovranisti e populisti, ma questo non significa che non si possa lavorare con i Cinque stelle, specie se ci sono delle convergenze”.

Quanto alle battaglie di Azione, Calenda ha detto: “Io farò con il governo la battaglia sull’abuso di ufficio, perché è un obbrobrio, e se lo fa la destra non è che non si fa come invece sta facendo la destra con il salario minimo”. Ma non solo: “Il modo di pensare la transizione ecologica del Pd è molto lontana da quella di Azione, noi siamo per l’energia nucleare senza se e senza ma”.