Sanità: Schlein, ‘in ricordo Bissoni continueremo a batterci per Ssn migliore’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Ci lascia Giovanni Bissoni, già sindaco di Cesenatico e assessore regionale per 15 anni, riferimento fondamentale per la Regione Emilia-Romagna e per l’Italia sulla sanità pubblica e per lo sviluppo del sistema sanitario nazionale”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Un romagnolo attivo e generoso, un uomo che ha dedicato la vita al bene della comunità con cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci spesso anche quando era impegnato in alti e prestigiosi incarichi nazionali. Continueremo anche nel suo ricordo a batterci per difendere la sanità pubblica universalistica, per migliorarla, per assicurare a tutti il diritto alla salute previsto nella nostra Costituzione”.

“Il suo progetto, la sua visione, la sua dedizione sono esempi di cui la nostra comunità democratica dovrà avere sempre cura. Alla famiglia, alle sorelle, a chi ha avuto l’onore di poter condividere con lui l’impegno lavorativo e politico, vanno tutto l’affetto e la vicinanza miei e del Partito Democratico”.