Sanità: Schlein, ‘ci batteremo perché ci siano più risorse, dialogo con altre opposizioni’

Roma, 4 ott (Adnkronos) – “Ci siamo concentrarti sulle priorità del Pd, sulla battaglia della sanità pubblica, della sanità territoriale che questo governo sta tagliando. Noi ci batteremo perchè ci siano più risorse, specie sulle liste d’attesa che si sono allungate a dismisura”. Lo ha detto Elly Schlein a margine della segreteria del Pd.

“Continueremo a insistere e stiamo dialogando anche con le altre forze di opposizione su questo. Contemporaneamente porteremo avanti la battaglia sul salario minimo”, ha spiegato la segretaria del Pd.

“Bisognerebbe arrivare a quattro miliardi in più ogni anno fino al 2025 per arrivare al 7,5 del Pil destinato alla Sanità. Quando si disinveste sulla Sanità pubblica chi ha i soldi si cura, chi non li ha rinuncia a curarsi”, ha sottolineato Schlein.