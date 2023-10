Pd: Schlein, ‘non smobilita’, la segretaria in piazza con la Cgil

Roma, 4 ott (Adnkronos) – “Il Pd non smobilita”. Lo ha detto Elly Schlein a margine della segreteria dem di stamattina, una riunione “positiva e fruttuosa che si prepara alla Direzione di domani e alla mobilitazione delle prossime settimane”, come ha spiegato la stessa segretaria dem.

“Dopo l’estate militante andiamo avanti e mettiamo in campo le nostre battaglie, a partire dalla sanità ma non solo”, ha annunciato la Schlein che, salvo novità dell’ultima ora, sabato sarà in piazza alla guida di una delegazione dem per la manifestazione della Cgil. Domani in Direzione, invece, verranno resi noti i dettagli dell’iniziativa del Pd sulla Sanità.