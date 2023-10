Gruppo e percorso le priorità del Benevento, anche in coppa. Al “Vigorito” arriva un imprevedibile Giugliano, club che ha scelto di ripartire da Valerio Bertotto e che approfitterà della sfida di Coppa Italia Serie C per raccogliere i primi indizi da questa sua nuova parentesi gialloblù dopo l’inizio di campionato complicato.

