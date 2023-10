Un altro incidente mortale nei campi, ancora una volta perde la vita il conducente di un trattore, con rimorchio. L’incidente in località ‘Madonna della Libera’ di Cerreto Sannita. Per motivi che restano da accertare, il mezzo pare non si sia ribaltato, il 62enne alla guida del mezzo agricolo sarebbe scivolato finendo sotto il trattore, procurandosi in tal modo ferite gravissime e purtroppo rivelatesi mortali. Sul posto sono accorse forze dell’ordine e soccorritori, tra Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale del 118 per mettersi al lavoro per le rispettive competenze.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia