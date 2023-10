Mes: Meloni, ‘non ho cambiato idea, discussione che non fa bene a Italia’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “La posizione del governo è sempre la stessa: io non ho cambiato idea sul tema del Mes. Ma, al di là di quello che si pensi nel merito dello strumento, penso che chi oggi propone di aprire questo dibattito non faccia un favore all’Italia in ogni caso, che si sia favorevoli o contrari. Banalmente, perché non ha senso discutere uno strumento se non si conosce qual è la cornice all’interno della quale quello strumento si inserisce”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’.

“Faccio un esempio facile: il Mes richiama i parametri del vecchio Patto di Stabilità. Ora, se tornassero per noi sarebbe oggettivamente un problema, per noi e per la stragrande maggioranza dei paesi europei, quasi tutti in buona sostanza – ha aggiunto -. È evidente che non tenere in considerazione questi due elementi è un modo miope, il solito approccio ideologico con cui valutiamo degli strumenti, con cui delle volte affrontiamo questo dibattito in Italia”.

“Non ho cambiato idea sullo strumento ma indipendentemente da questo, sono sempre una persona che guarda le cose con pragmaticità – ha continuato -, penso che questo dibattito vada aperto a valle di un dibattito che stiamo facendo, particolarmente sul tema della governance, senza il quale diventa impossibile anche ragionare di uno strumento che si inserisce in questa dinamica e che va considerato in questa dinamica”.