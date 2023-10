Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Quando John Elkann ha venduto Magneti Marelli ha detto che non si sarebbero persi posti di lavoro. Chiederò alla Commissione attività produttive del Senato di convocarlo. Deve arrivare un messaggio chiaro: non è perché ti chiami Elkann che puoi fare ciò che vuoi senza che nessuno te ne chieda conto”. Lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda a margine dell’evento per i 20 anni di Sky a Roma.