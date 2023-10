Governo: Meloni, ‘errori? Chi fa sbaglia, ma valutazione alla fine’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Di errori ne avrò fatti diversi, perché chi fa sbaglia, più fai più puoi sbagliare. Penso che questo vada valutato alla fine perché io mi sono data delle strategie, ho fatto delle scelte e poi l’efficacia di quelle strategie a valle si dovrà valutare, però credo che vada valutata nella lunga distanza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’.

“Sul piano delle cose più semplici – ragiona -, sicuramente avrei potuto comunicare di più io personalmente sulle scelte che faccio, perché le faccio, alla fine è il vantaggio che ha chi fa le proprie scelte in coscienza, non dover nascondere niente. Magari sulla comunicazione avrei potuto essere più presente, magari delle volte bisogna rispondere di meno alle provocazioni, che sono fatte apposta per farti perdere tempo, però sono piccole cose. Sulla strategia va valutato a valle ma escludo di non avere fatto errori, non sarei umana. Io ho deciso di fare, di mettere la faccia sulle cose difficili, non sono una persona che si nasconde, non sono una persona che quando il tema è difficile dice ‘vai tu’. Vado, e chiaramente può andare bene e può andare meno bene, anche perché non dipende solamente da te e te ne assumi la responsabilità perché questo è il lavoro della politica”.