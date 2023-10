Dispositivo operativo approvato con atto delibera dall’Asl per tamponare la situazione, molto seria, relativa alla carenza numerica di medici assistenza primaria nel beneventano. Causa il fioccare di dimissioni, per lo più per pensionamento e la non possibilità di ricoprire con nuovi professionisti le lacune emergenti nella rete territoriale. In tal senso è stata approvata la programmazione conferimento in favore di professionisti che hanno dato la relativa disponibilità per dieci ore integrative fino al limite delle 38 settimanali.

