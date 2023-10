Quirinale: Malan (Fdi), ‘da giornali sinistra goffi tentativi di arruolare Mattarella’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “La rettifica giunta oggi dal presidente della Repubblica, a chiarire che nell’intervento di ieri al Festival sanità e autonomia non c’era alcuna volontà di criticare l’operato del governo, conferma che ci sono alcuni giornali, palesemente schierati a sinistra, che credono di poter arruolare il Capo dello Stato in battaglie di parte. Tutto questo senza rendersi conto, invece, che il presidente Mattarella è molto attento al suo ruolo di garanzia e terzietà, e dunque senza alcuna intenzione di essere arruolato tra le loro fila. Questi goffi tentativi rappresentano una mancanza di rispetto alla storia dello stesso presidente Mattarella, che dall’inizio del suo mandato ha dimostrato di non essere un presidente di parte”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.