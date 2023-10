Mobilità: Santini (Trenord), ‘treno a idrogeno scalabile dove elettrificazione impossibile’

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – “Un treno assolutamente innovativo, un primo esperimento in Italia a partire dalla Valcamonica. Siamo convinti che il progetto sia fortemente scalabile anche altrove, laddove l’elettrificazione non è possibile”. Lo ha detto Federica Santini, presidente di Trenord, all’inaugurazione del treno Coradia Stream, il primo treno alimentato a idrogeno d’Italia. Un progetto realizzato da Fnm, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia insieme all’azienda costruttrice Alstom.

L’evento si è svolto all’interno di Expoferroviaria 2023 che ha aperto oggi le porte al pubblico. “Trenord è felice di essere stata protagonista di questo processo di vera e propria innovazione – afferma soddisfatta Santini -. Un processo che ci ha portato fino al gioiellino che vediamo qui oggi (il treno Coradia Stream, ndr), un primo passo verso la sostenibilità”.

“Il treno è il mezzo più sostenibile per definizione – sottolinea la presidente – ma abbiamo voluto fare un investimento maggiore che ha richiesto un processo di co-innovazione importante di cui siamo grati a tutte le aziende dell’ecosistema che ci consentiranno di svolgere questo servizio commerciale come Trenord. Lo abbiamo potuto fare pur uscendo da anni difficili grazie alla solidità dei nostri soci, il Gruppo Ferrovie Nord Milano e Trenitalia. Oggi – conclude la Santini – si apre un nuovo capitolo di una storia sostenibile che diventa ancora più sostenibile”.