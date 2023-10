Roma, 3 ott (Adnkronos) – “In punta di diritto non ci sono elementi per definire non legittimo il provvedimento del governo, che è sbagliato per altre ragioni, ma trova difficile una impugnativa sulla base del fatto che la Tunisia, questa è la tesi, sia un Paese insicuro. Su questa base, tutti i Paesi africani sarebbero insicuri”. Lo ha detto Carlo Calenda a Ping pongo, su Radio Uno, parlando della decisione della giudice di Catania sui migranti.