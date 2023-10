M5S: scintille Castaldo-Conte, ‘battuta leader conferma situazione triste’**

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Beh, se dopo tutte le riflessioni circostanziate e puntuali di cui mi sono fatto portavoce il confronto viene liquidato con una battuta, questo non fa che confermare quanto detto, e la dice lunga sulla triste situazione in cui versiamo…”. Così all’Adnkronos l’eurodeputato del M5S Fabio Castaldo, a proposito della battuta (“siamo in dittatura…”) con cui il leader pentastellato Giuseppe Conte ha liquidato le critiche espresse dall’ex vicepresidente del Parlamento Ue in una intervista al Corriere della Sera a proposito della gestione del Movimento targata Conte, che secondo l’eurodeputato grillino avrebbe portato a una “involuzione democratica” del M5S.