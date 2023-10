Lombardia: ok Consiglio a legge su bonifica da parte di Comuni dei siti contaminati

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – Via libera dal Pirellone alla legge regionale che conferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati che ricadono nell’ambito del loro territorio. “La legge – spiega Riccardo Pase, vicepresidente della commissione Ambiente in Regione Lombardia – era stata dichiarata incostituzionale nei mesi scorsi, vanificando di fatto una prassi che in Lombardia era già in essere da anni, e che conferiva proprio ai Comuni la possibilità di intervenire per sanare tutte quelle aree nelle quali esisteva una situazione di rischio per la salute dei cittadini. Si tratta di siti, che, per varie cause, presentano uno stato di inquinamento ambientale accertato, in grado anche di nuocere alla salute della comunità”.

“Da luglio scorso, dopo lo stop da parte della Corte costituzionale, si è creato un blocco normativo che ha impedito ai Comuni di poter procede non solo con queste operazioni di risanamento ma anche con quelle che erano già state autorizzate. Oggi, con l’approvazione della legge, siamo riusciti in brevissimo tempo a superare questa impasse riassegnando ai Comuni stessi le loro funzioni sulla materia”.

Tutto ciò, “grazie alla velocità con cui Regione Lombardia è intervenuta, avviando una forte sinergia con i Comuni e il governo. Una vittoria sulla burocrazia centrale -conclude Pase- che dimostra ancora una volta quando sia necessario procedere nel percorso verso l’autonomia della nostra Regione”.