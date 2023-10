Lavoro: Renzi, ‘Conte e Schlein sono per sussidi, non è visione di sinistra’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Conte e Schlein sono contro il lavoro. Il reddito di cittadinanza e le storture e truffe del superbonus tradiscono una visione che non è quella della sinistra tradizionale: la sinistra da sempre è per il lavoro e non per sussidi. Sussidi che ci sono costati decine di miliardi e questo mi manda fuori di testa. Tanto paga pantalone ma poi il ceto medio vede aumentare il costo della benzina, delle spesa”. Così Matteo Renzi a ‘Cinque minuti’ su Rai1.

“Si è parlato tanto della pesca di Esselunga ma andiamo a vedere i dati: dal ’21 al ’23 l’aumento del costo della frutta è stato del 23% e ed è diminuito del 16% il numero di chi compra la frutta. Le gente, il ceto medio ha sempre meno soldi. Parliamo di questo”.