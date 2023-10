Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Io sono uno di quelli che quando ha qualcosa da dire ai magistrati non fa polemica, scrive ricorsi”. Così Matteo Renzi a ‘Cinque minuti’ su Rai 1. “L’unica risposta a chi ti insulta è stare sui contenuti. In questo Paese se un magistrato sbaglia, deve pagare. Chi sbaglia paga, questo deve valere anche per la magistratura”.