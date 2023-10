Visibilia: pm chiede conti Concessionaria, attesa su procedura Camera Commercio

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – La procura di Milano ha depositato una serie di osservazioni su Visibilia Concessionaria – su cui pende la richiesta di liquidazione firmata dall’aggiunto Laura Pedio e dal pm Maria Gravina – in cui si chiede, tra l’altro, di poter visionare il progetto di bilancio 2022 (non ancora approvato) al fine di avere un quadro attuale sullo stato di salute della società e di poter aver copia di una serie di ricevute fiscali sui debiti, in gran parte intragruppo, che Concessionaria avrebbe saldato nell’ottica di risanare il gruppo fondato dall’attuale ministra del Turismo Daniela Santanché.

Nell’udienza di oggi, davanti al giudice civile Sergio Rossetti, gli avvocati di Concessionaria hanno rassicurato sull’andamento della società, in tal senso è intervenuto anche l’esperto indipendente che cura la composizione negoziale della crisi, ossia la procedura volontaria avviata con la Camera di commercio che scade domani. Proprio domani l’esperto potrebbe prorogare il percorso stragiudiziale, mentre il giudice Rossetti dovrà fissare un’altra udienza per discutere della richiesta della procura.