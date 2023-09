Nella road map del Comune di San Giorgio del Sannio relativa alle scuole rientra un nuovo utilizzo dei locali di viale Manzoni. Come già riportato sulle nostre pagine, con i cantieri di Ginestra e della scuola dell’infanzia del capoluogo alle porte, l’amministrazione ha individuato alternative per la continuità didattica, e tra le opzioni più idonee è stato individuato l’immobile dell’area fiera utilizzato fino a pochi anni fa come sede del Liceo chimico-biologico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia