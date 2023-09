Si riparte. Prevedibilmente già dalla settimana prossima. Dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento è pervenuto ieri mattina lo sblocco dei lavori inerenti piazza Cardinal Pacca e l’Arco Traiano. Ovviamente, un via libera subordinato a precise prescrizioni. Innanzitutto, per quanto concerne l’intervento sulla piazza, la variante che gli architetti Antonio Iadicicco e Antonella Moretti si apprestano a completa, dovrà prevedere il restauro ed il consolidamento di quella parte di mura interessate dalla scomposizione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia