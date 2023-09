La verifica? Evaporata. Svanita. Dissolta. Diradatasi nel corso di due mesi. Un termine desueto che neppure il richiedente, Marcello Palladino, si azzarda più a pronunciare, dando ragione a chi, come Gino Abbate, in sintonia con il sindaco, l’aveva derubricata ad un opportuno ma semplice confronto tra assessori e consiglieri. Tentativo che Palladino, però, aveva contrastato con determinazione, riproponendo la necessità di una verifica e di un pit stop che riguardasse l’intera maggioranza, non solo la componente mastelliana, debordante nei numeri. Anzi, il capogruppo di Noi campani aveva puntualizzato la necessità che la verifica riguardasse non solo il programma di mandato, quanto realizzato di quel documento, ma persino gli assetti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia