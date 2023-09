Crollo in piazza Duomo, gli appelli dopo la tragedia sfiorata: “Ora superare l’incompiuta”

Polemiche ma anche appelli alla collaborazione per il bene comune dopo la tragedia sfiorata in città nella serata di mercoledì, quando una mattonella caduta dall’edificio incompiuto in piazza Duomo ha ferito un passante. Il 30enne solo per un caso fortuito non ha riportato lesioni gravi, come emerso in ospedale dove è stato portato dai soccorritori. Sulla vicenda abbiamo registrato gli interventi dei consiglieri comunali di opposizione Sguera e Megna, con critiche, che hanno inviato un messaggio di collaborazione ma censurato anche l’immobilismo che contraddistingue il cantiere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia