Un infortunio che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Poi l’allarme rientrato, il percorso di rientro mentre il Benevento iniziava ad acquisire la sua dimensione e il ritorno in campo nella notte più dura, quella del primo successo in trasferta della stagione. Camillo Ciano è tornato a lottare per la sua Strega e l’ha fatto probabilmente nella partita peggiore, sia per l’intensità dell’avversario che per le condizioni del campo in sintetico, l’alleato peggiore di chi ha fatto i conti da poco con un infortunio muscolare.

