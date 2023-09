Un perfezionista come Matteo Andreoletti non può essere appagato per dieci punti conquistati nelle prime cinque giornate. Un fatturato del genere, tenuto conto le difficoltà con cui il Benevento si è presentato allo start del campionato, probabilmente non se lo sarebbe aspettato nemmeno lui, ma il tecnico giallorosso sa bene che il bello viene adesso. Non a caso sin dal giorno della ripresa degli allenamenti ha iniziato a martellare i suoi, ribadendo anche sul campo un concetto espresso più volte ai microfoni: dalla sua squadra vuole di più. Anzi, si sta avvicinando il momento di iniziare a pretenderlo, perché ormai tutte le valide attenuanti concesse possono essere pian piano messe da parte: l’infermeria si sta progressivamente svuotando, chi qualche settimana fa era distratto dalle voci di mercato è rientrato a tutti gli effetti nei ranghi e inoltre la condizione generale è in miglioramento.

