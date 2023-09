Statale Telesina, senso unico alternato fino a Natale sul viadotto Pantano

Sul tracciato della statale 372 “Telesina” entrano nel vivo gli interventi di manutenzione in corso sul viadotto ‘Pantano’, situato in corrispondenza del km 52,900, tra i territori comunali di Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento. L’intervento – per un investimento complessivo di 4 milioni di euro – ha preso il via alla fine dello scorso mese di aprile, con l’esecuzione di lavorazioni che hanno interessato la parte sottostante il viadotto, senza arrecare disagi alla circolazione della sovrastante Telesina.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia