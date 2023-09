Ogni partita ha il suo peso. Quelle disputate finora dal Benevento hanno avuto un coefficiente di difficoltà di tutto rispetto, ma nulla a che vedere con le prossime che sarà chiamata ad affrontare la formazione giallorossa. Ora, infatti, per la Strega arriva un’accelerazione agonistica importante: sette impegni in 30 giorni, compresa la gara di Coppa Italia contro il Giugliano, che costringeranno l’undici di Andreoletti a scendere in campo praticamente ogni quattro giorni.

