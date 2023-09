Nocivi non sono, ma un disturbo al benessere psico-fisico delle persone sicuramente c’è. E’ il responso dell’Asl Benevento – Dipartimento Prevenzione – dopo aver valutato gli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati dall’Arpac nell’area industriale di Ponte Valentino. Confermato, quindi, che i miasmi pestiferi avvertiti in città da qualche mese danni alla salute non ne arrecano, anche perché i microgrammi per metro cubo risultano a distanza siderale dalla soglia minima fissata a 15mila, nel mentre dal punto di vista olfattivo il fastidio si avverte già a 7/8 microgrammi. Ciò non toglie che gli impianti interessati possano indugiare nell’adottare le attività necessarie a rientrare nel recinto della norma. Innanzitutto, perché “se il disagio si protrae nel tempo – rimarca il direttore del Dipartimento Prevenzione Tommaso Zerella – può compromettere la qualità della vita”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia