Avviate le procedure per l’accertamento e la stima dei danni causati dall’evento climatico avverso che ha colpito molti comuni della Regione e, in particolare, del Sannio con convergenza di vedute tra l’Assessore all’Agricoltura Nicola Caputo e gli amministratori locali e i rappresentanti delle associazioni del primario ieri al summit svoltosi a Napoli per fare il punto sulle conseguenze della devastante ondata di vento e grandine. Identità di vedute tra Assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo con i sindaci e le associazioni di categoria del Sannio, sulle misure da intraprendere per fronteggiare i danni subiti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia