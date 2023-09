Del futuro del castello, argomento spinoso nella dialettica politica a Ceppaloni, si è parlato in una recente riunione del Consiglio comunale. Sul tavolo è approdata una proposta di valorizzazione dell’antico maniero, passata all’unanimità. E’ stato il sindaco Cataudo a fare un excursus della storia recente dell’edificio, per poi illustrare una nuova direzione: inserire il castello medievale nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni comunali, per poi pubblicare un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse, “idee anche imprenditoriali che prevedano un utilizzo dell’immobile non estemporaneo”, le parole del primo cittadino registrate nella delibera del 18 settembre scorso.

