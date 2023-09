Procede nel migliore dei modi l’intervento di realizzazione del Pronto Soccorso ‘Covid’ per attivare sei posti letto in Terapia Intensiva/Sub-Intensiva presso il Padiglione ‘G Moscati’ del presidio ‘Gaetano Rummo’, per un importo per i soli lavori pari ad euro 1,196 milioni di euro, a seguito prima dell’adeguamento al prezzario lavori pubblici e poi di una perizia di assestamento.

