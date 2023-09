Si aggravano le condizioni del personale medico in forze all’Asl di Benevento, per via di un flusso a quanto pare inarrestabile di dimissioni volontarie o pensionamenti. L’ultimo caso riguarda un giovane medico assunto soltanto un anno fa presso il Dipartimento Salute Mentale Asl, che ha deciso di lasciare. Il camice bianco, entrato in organico a febbraio del 2022 dopo solo un anno e mezzo ha deciso legittimamente e rispettando le normative contrattuali di lavorare altrove.

