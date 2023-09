Il principale indiziato a provocare disturbi olfattivi è l’H2S, idrogeno solforato o acido solfidrico. Ma, seppur solo oggi l’Asl si esprimerà ufficialmente, problemi per la salute non ce ne sarebbero, pur se le indagini dell’Arpac tramite campionamento di area ambiente ed esecuzione di olfattometria dinamica in prossimità di potenziali sorgenti di emissioni odorigene all’interno dell’area Asi, un primo responso lo hanno già dato. Non a caso, il sindaco di Benevento Mastella ha firmato un provvedimento di diffida a due aziende: la Sanav e la Bo Industries.

