Il pieno di settembre restituisce serenità e convinzione al Benevento, ciò di cui aveva bisogno per mandare definitivamente al macero il segmento di memoria dell’amara retrocessione in Serie C. Quello che sta per terminare doveva essere un mese di sofferenza, si è trasformato invece nel trampolino di lancio della formazione guidata da Matteo Andreoletti che senza assilli, ma anche senza paure, è riuscita a infilare una serie di risultati positivi nient’affatto banale. Cosa che ha innanzitutto dato credibilità.

