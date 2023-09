In condizioni molto serie dopo caduta dal quarto piano una donna che vive in città. La signora aveva dimenticato le chiavi di casa e ha deciso di entrare dal balcone del proprio appartamento al quinto piano di palazzina in via Colonnette. Nel farlo calandosi dalla sommità dell’edificio, verso il basso, nel tentativo di introdursi nel proprio caseggiato, ha perso l’equilibrio crollando su una veranda in un piano inferiore, il secondo, dell’edificio, con la conseguenza di traumi molto gravi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia