La buona volontà. E’ l’unica concessione che l’opposizione di Alternativa per Benevento fa al governo cittadino. Per il resto, siamo a zero. O quasi. “Perché l’unica realizzazione di chiara matrice mastelliana è la riapertura del Teatro Comunale. Null’altro”, dice Luigi Perifano, che sciorina critiche e puntualizzazioni proprio dalla poltrona occupata da sette anni dal suo avversario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia