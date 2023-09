Rientrati solo a tarda notte dalla trasferta di Picerno – l’arrivo in città intorno alle 2 – i giallorossi sono subito tornati in campo ieri mattina per iniziare a preparare la sfida casalinga di domenica contro il Crotone.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia